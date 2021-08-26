Украина на Паралимпиаде-2020: расписание и онлайн-трансляция третьего соревновательного дня Игр в Токио

Украина на Паралимпиаде-2020: расписание и онлайн-трансляция третьего соревновательного дня Игр в Токио

После второго дня Паралимпийских игр в украинской копилке 9 наград.

В пятницу, 27 августа, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится третий соревновательный день. На старт выйдут 29 представителей Украины в индивидуальных видах. Украинские параатлеты выступят в 10-ти видах спорта

ТСН Проспорт рассказывает, как в течение дня выступят украинцы на Паралимпиаде-2020 27 августа.

2:30. Фехтование на колясках: Украина - Польша. Антон Дацко, Андрей Демчук, Артем Манько, Олег Науменко (шпага, командный турнир, предыдущий этап).

3:00. Стрельба из лука: Роксолана Клюв-Балян (предварительный раунд, класс W2).

3:29. Плавание: Виктор Смирнов, Михаил Сербин (отборочный заплыв, 50 метров вольным стилем, класс S11).

3:30. Легкая атлетика: прыжки в длину. Юлия Павленко (класс Т11). Финал.

3:30. Фехтованию на колясках: Украина - США. Евгения Бреус, Елена Федота, Наталья Мандрик, Наталья Морквич (шпага, командный турнир, предварительный этап).

3:33. Плавание: Александр Артюхов (отборочный заплыв, 50 метров вольным стилем, S11).

3:40. Плавание: Екатерина Ткачук, Марина Поддубная, Яна Бережная (отборочный заплыв, 50 метров вольным стилем, класс S11).

3:50. Академическая гребля: Анна Шеремет (отборочные заезды, класс R2).

3:51. Плавание: Ярослав Семененко (отборочный заплыв, 50 метров баттерфляем, класс PR1).

4:03. Плавание: Андрей Трусов (отборочный заплыв, комплексное плавание на 200 метров, класс SM7).

4:08. Плавание: Евгений Бородайко (отборочный заплыв, комплексное плавание на 200 метров, класс SM7).

4:20. Настольный теннис: Александр Език (1/16 финала, класс 2).

4:25. Плавание: Даниил Чуфаров (класс S12), Кирилл Гаращенко ((класс S13), отборочный заплыв, 400 метров вольным стилем).

4:30. Академическая гребля: Роман Полянский (отборочный заезд, класс PR1).

4:30. Фехтованию на колясках: Украина - Великобритания. Антон Дацко, Андрей Демчук, Артем Манько, Олег Науменко (шпага, командный турнир, предварительный этап).

4:46. Плавание: Анна Стеценко (отборочный заплыв, 400 метров вольным стилем, класс S13).

5:06. Легкая атлетика: метание копья. Александр Дорошенко, Владислав Белый (класс F38). Финал.

5:10. Академическая гребля: Светлана Богуславская, Ярослав Коюда (двойка-микст, отборочные заезды, класс PR2).

5:14. Велотрек Егор Дементьев (гонка преследования 4000 метров, класс С5).

5:30. Академическая гребля: Александра Полянская, Дарья Котик, Юлия Маласай, Станислав Самолюк, Максим Жук (четверка-микст, отборочный заезд, класс PR3).

5:30. Фехтованию на колясках: Украина - Китай. Евгения Бреус, Елена Федота, Наталья Мандрик, Наталья Морквич (шпага, командный турнир, предварительный этап).

Не ранее 5:30. Дзюдо: Наталья Николайчик (до 55 кг, класс В1), Давид Хорава (до 66 кг, класс В2), Юлия Иваницкая (до 48 кг, класс В2).

5:37. Легкая атлетика: бег на 200 метров. Алина Терех (отборочный забег, класс Т37).

5:44. Легкая атлетика: бег на 200 метров. Наталья Кобзарь (отборочный забег, класс Т37).

5:56. Легкая атлетика: бег на 100 метров. Владисав Загребельный (отборочный забег, класс Т37).

6:20. Настольный теннис: Наталья Космина (групповой этап, класс 11)

6:30. Фехтованию на колясках: Украина - Франция. Антон Дацко, Андрей Демчук, Артем Манько, Олег Науменко (шпага, командный турнир, предыдущий этап).

07:00. Пауэрлифтинг: Лидия Соловьева (до 50 кг).

07.30. Фехтованию на колясках: Украина - Венгрия. Евгения Бреус, Елена Федота, Наталья Мандрик, Наталья Морквич (шпага, командный турнир, предыдущий этап).

08:00. Стрельба из лука: Сергей Атаманенко (предварительный раунд, класс ST).

10:30. Пауэрлифтинг: Марианна Шевчук (до 55 кг).

11:30. Голбол: Украина - Китай. Виталий Гапоненко, Родин Жигалиной, Василий Олейник, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко.

13:10. Легкая атлетика: метание булавы. Анастасия Москаленко (класс F32). Финал.

13:53. Легкая атлетика: толкание ядра. Николай Жабняк (класс F37). Финал.

Паралимпийские игры-2020 в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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