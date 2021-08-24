Украина на Паралимпиаде-2020: расписание соревнований в первый день Игр в Токио

Украина на Паралимпиаде-2020: расписание соревнований в первый день Игр в Токио

Своих обладателей найдут 20 комплектов наград.

В среду, 25 августа, на Паралимпийских играх-2020 в Токио состоится первый соревновательный день. Атлеты выйдут на старт в семи видах спорта, в трех из них будут разыгрываться награды.

Всего своих обладателей найдут 20 комплектов медалей: 4 - в велоспорте, 16 - в плавании и 4 - в фехтовании сидя.

ТСН Проспорт рассказывает, как в течения дня будут выступать украинцы на Паралимпиаде-2020 25 августа.

Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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