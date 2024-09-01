Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция четвертого соревновательного дня

В четвертый день Паралимпиады-2024 выступят 46 украинских спортсменов.

В воскресенье, 1 сентября, проходит четвертый соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день разыграют 63 комплекта наград. Украина 1 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 46 спортсменами, в том числе командами в голболе и волейболе сидя.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в четвертый соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в четвертый день Паралимпиады-2024 (1 сентября)

09:30. Бадминтон. Оксана Козина: класс SL3, четвертьфинал

10:30. Плавание. Андрей Трусов, Евгений Богодайко: 100 м, брасс, класс SB6, квалификация

10:30. Пулевая стрельба. Ирина Щетник: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, квалификация

10:38. Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, вольный стиль, класс S10, квалификация

11:00. Легкая атлетика. Оксана Зубковская: прыжки в длину, класс T12, финал

11:15. Плавание. Даниил Чуфаров, Михаил Сербин: 100 м, спина, класс S11, квалификация

11:25. Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, спина, класс S11, квалификация

11:47. Плавание. Марина Вербовая: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, квалификация

12:10. Академическая гребля. Анна Шеремет: парные одиночки, класс PR1, финал

12:15. Плавание. Андрей Дракин, Даниил Семеникин: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация

12:25. Плавание. Анна Гонтарь: 100 м, брасс, класс SB5, квалификация

12:30. Академическая гребля. Роман Полянский: парные одиночки, класс PR1, финал

12:30. Пулевая стрельба. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук: микст, пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, квалификация

12:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст, парные двойки, класс PR2, финал

12:55. Боча. Артем Колинько: класс BC4, полуфинал

13:10. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст, парные двойки, класс PR3, финал

13:35. Триатлон. Алиса Колпакчи: класс PTS5, финал

14:00. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH1, финал

16:00. Пулевая стрельба. Микст: пневматическая винтовка, 10 м, на колене, класс SH2, финал

18:00. Бочо. Мужчины: класс BC4, бронзовый матч

18:30. Голбол. Китай – Украина

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB6, финал

18:37. Плавание. Вероника Коржова: 100 м, брасс, класс SB6, финал

18:44. Плавание. Мужчины: 100 м, вольный стиль, класс S10, финал

19:00. Волейбол. Украина – Германия: групповой этап

19:31. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S11, финал

19:38. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S11, финал

20:00. Легкая атлетика. Виктория Шпачинская, Светлана Пивень, Анастасия Мысник: толкание ядра, класс F20, финал

20:10. Плавание. Женщины: 150 м, комплексный стиль, класс SM4, финал

20:47. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB5, финал

20:55. Плавание. Женщины: 100 м, брасс, класс SB5, финал

Отметим, что после третьего соревновательного дня Паралимпиады-2024 Украина занимает 20-е место в медальном зачете, имея в своем активе 19 наград – одну золотую, девять серебряных и девять бронзовых. В то же время, по количеству выигранных медалей сборная Украины делит четвертое место с командой США.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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