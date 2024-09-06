Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция девятого соревновательного дня

В девятый день Паралимпиады-2024 выступят 30 украинских спортсменов.

В пятницу, 6 сентября, проходит девятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день разыграют 57 комплектов наград. Украина 6 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 30 спортсменами.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в девятый соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в девятый день Паралимпиады-2024 (6 сентября)

10:00. Фехтование. Артем Манько: одиночный турнир, шпага, категория А, 1/16 финала

10:30. Велоспорт. Егор Дементьев: шоссейная гонка, класс С4-5, финал

10:40. Фехтование. Антон Дацко: одиночный турнир, шпага, категория В, 1/8 финала

10:40. Фехтование. Олег Науменко: одиночный турнир, шпага, категория В, 1/8 финала

10:45. Плавание. Ярослав Семененко: 50 м, баттерфляй, класс S5, квалификация

11:01. Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, спина, класс S10, квалификация

11:08. Легкая атлетика. Оксана Ботурчук (с Никитой Барабановым): бег на 200 м, класс T12, квалификация

11:10. Гребля на байдарках и каноэ. Николай Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2, квалификация

11:10. Фехтование. Елена Федота-Исаева: одиночный турнир, шпага, категория В, 1/8 финала

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Наталья Лагутенко: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, квалификация

11:34. Плавание. Василий Крайник: 100 м, спина, класс S14, квалификация

11:40. Фехтование. Андрей Демчук: одиночный турнир, шпага, категория А, 1/8 финала

11:54. Плавание. Сергей Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, вольный стиль, класс S3, квалификация

12:00. Настольный теннис. Максим Николенко: одиночный турнир, класс MS8, полуфинал

12:00. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, полуфинал

12:08. Легкая атлетика. Людмила Данилина: бег на 1500 м, класс T20, финал

12:10. Фехтование. Евгения Бреус: одиночный турнир, шпага, категория А, 1/8 финала

12:19. Плавание. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров: 100 м, баттерфляй, класс S11, квалификация

12:25. Гребля на байдарках и каноэ. Марина Мажула: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL1, квалификация

12:45. Гребля на байдарках и каноэ. Андрей Кривчун: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL2, квалификация

12:58. Легкая атлетика. Николай Жабняк: метание диска, класс F37, финал

13:00. Настольный теннис. Ирина Шинкарева: одиночный турнир, класс WS9, 1/4 финала

13:05. Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, квалификация

18:52. Плавание. Мужчины: 50 м, баттерфляй, класс S5, финал

19:05. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S10, финал

20:04. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S14, финал

20:33. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S3, финал

20:40. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, шпага, категория В, финал

20:42. Легкая атлетика. Женщины: бег на 200 м, класс T12, полуфинал

21:09. Легкая атлетика. Ярослав Окапинский, Николай Райский: бег на 200 м, класс Т37, квалификация

21:10. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S11, финал

21:15. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, шпага, категория В, финал

21:37. Легкая атлетика. Александр Литвиненко, Виктор Павлик: бег на 100 м, класс T36, квалификация

21:50. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, шпага, категория А, финал

22:25. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, шпага, категория А, финал

Отметим, что после восьмого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете, имея в своем активе 61 награду: 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых. По количеству выигранных медалей наша команда идет на пятой позиции.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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