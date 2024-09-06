Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция девятого соревновательного дня

В девятый день Паралимпиады-2024 выступят 30 украинских спортсменов.
В пятницу, 6 сентября, проходит девятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.
В этот день разыграют 57 комплектов наград. Украина 6 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 30 спортсменами.
Смотрите полное расписание выступлений украинцев в девятый соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.
Расписание выступлений украинцев в девятый день Паралимпиады-2024 (6 сентября)
10:00. Фехтование. Артем Манько: одиночный турнир, шпага, категория А, 1/16 финала
10:30. Велоспорт. Егор Дементьев: шоссейная гонка, класс С4-5, финал
10:40. Фехтование. Антон Дацко: одиночный турнир, шпага, категория В, 1/8 финала
10:40. Фехтование. Олег Науменко: одиночный турнир, шпага, категория В, 1/8 финала
10:45. Плавание. Ярослав Семененко: 50 м, баттерфляй, класс S5, квалификация
11:01. Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, спина, класс S10, квалификация
11:08. Легкая атлетика. Оксана Ботурчук (с Никитой Барабановым): бег на 200 м, класс T12, квалификация
11:10. Гребля на байдарках и каноэ. Николай Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2, квалификация
11:10. Фехтование. Елена Федота-Исаева: одиночный турнир, шпага, категория В, 1/8 финала
11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Наталья Лагутенко: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, квалификация
11:34. Плавание. Василий Крайник: 100 м, спина, класс S14, квалификация
11:40. Фехтование. Андрей Демчук: одиночный турнир, шпага, категория А, 1/8 финала
11:54. Плавание. Сергей Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, вольный стиль, класс S3, квалификация
12:00. Настольный теннис. Максим Николенко: одиночный турнир, класс MS8, полуфинал
12:00. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, полуфинал
12:08. Легкая атлетика. Людмила Данилина: бег на 1500 м, класс T20, финал
12:10. Фехтование. Евгения Бреус: одиночный турнир, шпага, категория А, 1/8 финала
12:19. Плавание. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров: 100 м, баттерфляй, класс S11, квалификация
12:25. Гребля на байдарках и каноэ. Марина Мажула: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL1, квалификация
12:45. Гребля на байдарках и каноэ. Андрей Кривчун: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL2, квалификация
12:58. Легкая атлетика. Николай Жабняк: метание диска, класс F37, финал
13:00. Настольный теннис. Ирина Шинкарева: одиночный турнир, класс WS9, 1/4 финала
13:05. Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, квалификация
18:52. Плавание. Мужчины: 50 м, баттерфляй, класс S5, финал
19:05. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S10, финал
20:04. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S14, финал
20:33. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S3, финал
20:40. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, шпага, категория В, финал
20:42. Легкая атлетика. Женщины: бег на 200 м, класс T12, полуфинал
21:09. Легкая атлетика. Ярослав Окапинский, Николай Райский: бег на 200 м, класс Т37, квалификация
21:10. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S11, финал
21:15. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, шпага, категория В, финал
21:37. Легкая атлетика. Александр Литвиненко, Виктор Павлик: бег на 100 м, класс T36, квалификация
21:50. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, шпага, категория А, финал
22:25. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, шпага, категория А, финал
Отметим, что после восьмого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете, имея в своем активе 61 награду: 15 золотых, 20 серебряных и 26 бронзовых. По количеству выигранных медалей наша команда идет на пятой позиции.
Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.
Читайте также: Паралимпиада-2024: кто из украинских спортсменов стал обладателями медалей