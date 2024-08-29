Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция первого соревновательного дня

В четверг, 29 августа, проходит первый соревновательный день Паралимпийских игр-2024, которые накануне начались в Париже торжественной церемонией открытия.

В этот день будут разыграны первые комплекты наград. 29 августа Украину на Паралимпиаде-2024 будут представлять 29 спортсменов, в том числе сборная по голболу, в состав которой входят шесть игроков.

Смотрите расписание выступлений украинцев в первый соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в первый день Паралимпиады-2024 (29 августа)

10:59. Плавание. Роман Бондаренко: 100 м, спина, класс S2, квалификация

11:00. Настольный теннис. Василий Петрунов, Александр Език: парный турнир, класс MD8, 1/8 финала

11:28. Плавание. Дмитрий Ванзенко: 100 м, баттерфляй, класс S14, квалификация

11:43. Плавание. Анна Гонтарь: 50 м, вольный стиль, класс S6, квалификация

11:51. Плавание. Игорь Нимченко: 50 м, вольный стиль, класс S10, квалификация

12:03. Плавание. Алексей Вирченко: 100 м, баттерфляй, класс S13, квалификация

12:19. Плавание. Александр Комаров: 200 м, вольный стиль, класс S5, квалификация

Не раньше 12:30. Бадминтон. Александр Чирков: групповой этап, класс SL3

12:31. Плавание. Ирина Пойда: 200 м, вольный стиль, класс S5, квалификация

13:15. Настольный теннис. Виктор Дидух, Максим Николенко: парный турнир, класс MD18, 1/8 финала

13:15. Настольный теннис. Лев Кац, Иван Май: парный турнир, класс MD18, 1/8 финала

13:50. Бочо. Наталья Кононенко: групповой этап, класс ВС4

14:00. Стрельба из лука. Руслан Цымбалюк, Василий Наумчук: олимпийский лук, квалификация (класс W2/ST)

14:15. Голбол. Украина – Египет: групповой этап, мужчины

18:00. Бочо. Артем Колинько: групповой этап, класс ВС4

18:00. Стрельба из лука. Сергей Атаманенко: блочный лук, квалификация (класс ST)

18:00. Стрельба из лука. Анна-Виктория Шевченко: олимпийский лук, квалификация (класс W2)

18:50. Плавание. Антон Коль: 100 м, спина, класс S1, финал

19:00. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S2, финал

19:36. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S14, финал

20:19. Плавание. Женщины: 50 м, вольный стиль, класс S6, финал

20:20. Бочо. Наталья Кононенко: групповой этап, класс ВС4

20:41. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S10, финал

21:00. Настольный теннис. Иван Май, Марина Литовченко: микст парный турнир, класс XD17, 1/8 финала

21:09. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S13, финал

21:38. Плавание. Мужчины: 200 м, вольный стиль, класс S5, финал

21:45. Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, 1/8 финала

21:46. Плавание. Женщины: 200 м, вольный стиль, класс S5, финал