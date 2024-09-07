Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция предпоследнего соревновательного дня

В десятый день Паралимпиады-2024 выступят 32 украинских спортсмена.

В субботу, 7 сентября, проходит предпоследний, десятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день разыграют 75 комплектов наград. Украина 7 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 32 спортсменами.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в десятый соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в десятый день Паралимпиады-2024 (7 сентября)

10:30. Дзюдо. Александр Назаренко: до 90 кг, класс J2, четвертьфинал (мат №1, 10-й запуск)

10:30. Дзюдо. Анастасия Гарник: более 70 кг, класс J1, четвертьфинал (мат №1, 11-й запуск)

10:30. Плавание. Игорь Нимченко: 200 м, комплексное плавание, класс SM10, квалификация

10:59. Плавание. Анна Гонтарь: 100 м, спина, класс S6, квалификация

11:00. Настольный теннис. Марина Литовченко: одиночный турнир, WS6, полуфинал

11:00. Фехтование. Женщины: командный турнир, шпага, 1/8 финала

11:14. Гребля на байдарках и каноэ. Николай Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2, полуфинал

11:25. Плавание. Юрий Шенгур, Андрей Трусов, Евгений Богодайко: 50 м, баттерфляй, класс S7, квалификация

11:31. Плавание. Вероника Коржова: 50 м, баттерфляй, класс S7, квалификация

11:34. Легкая атлетика. Иван Тетюхин, Игорь Цветов: бег на 200 м, класс Т35, финал

11:38. Плавание. Дмитрий Виноградец: 50 м, спина, класс S4, квалификация

11:43. Легкая атлетика. Николай Райский: бег на 200 м, класс Т37, финал

11:47. Плавание. Ярослав Денисенко, Илья Яременко: 100 м, баттерфляй, класс S12, квалификация

11:49. Гребля на байдарках и каноэ. Наталья Лагутенко: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, полуфинал

11:54. Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, вольный стиль, класс S11, квалификация

12:04. Плавание. Сергей Паламарчук, Денис Остапченко: 200 м, вольный стиль, класс S3, квалификация

12:36. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2, финал

13:36. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, финал

13:40. Фехтование. Мужчины: командный турнир, шпага, 1/4 финала

14:00. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, финал

14:35. Пауэрлифтинг. Юрий Бабинец: до 88 кг, финал

16:30. Дзюдо. Женщины: до 90 кг, класс J1, финал (9-й запуск)

16:30. Дзюдо. Мужчины: до 90 кг, класс J2, финал (12-й запуск)

18:30. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексное плавание, класс SM10, финал

18:53. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S6, финал

19:30. Плавание. Мужчины: 50 м, баттерфляй, класс S7, финал

19:36. Плавание. Женщины: 50 м, баттерфляй, класс S7, финал

19:58. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S4, финал

20:00. Настольный теннис. Женщины: одиночный турнир, класс WS6, финал

20:04. Плавание. Марина Вербовая: 50 м, спина, класс S4, финал

20:27. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S12, финал

20:33. Плавание. Женщины: 100 м, вольный стиль, класс S11, финал

20:56. Плавание. Мужчины: 200 м, вольный стиль, класс S3, финал

21:00. Фехтование. Женщины: командный турнир, шпага, финал

22:15. Фехтование. Мужчины: командный турнир, шпага, финал

Отметим, что после девятого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает восьмое место в медальном зачете, имея в своем активе 67 наград: 16 золотых, 23 серебряные и 28 бронзовых. По количеству выигранных медалей наша команда идет на пятой позиции.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Читайте также: Паралимпиада-2024: кто из украинских спортсменов стал обладателями медалей