Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция пятого соревновательного дня

В пятый день Паралимпиады-2024 выступят 38 украинских спортсменов.

В понедельник, 2 сентября, проходит пятый соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день разыграют 61 комплект наград. Украина 2 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 38 спортсменами, в том числе командой по голболу.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в пятый соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в пятый день Паралимпиады-2024 (2 сентября)

9:30. Бадминтон. Оксана Козина: бронзовый матч

10:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху, Алексей Денисюк: микст, стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м, точность

10:30. Плавание. Андрей Трусов, Юрий Шенгур: 400 м, вольный стиль, класс S7, квалификация

10:46. Плавание. Вероника Коржова: 400 м, вольный стиль, класс S7, квалификация

11:03. Плавание. Юрий Божинский, Дмитрий Василенко: 50 м, вольный стиль, класс S9, квалификация

11:13. Плавание. Сергей Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, спина, класс S3, квалификация

11:23. Плавание. Ольга Мальцева: 50 м, спина, класс S3, квалификация

11:33. Плавание. Василий Крайник: 100 м, брасс, класс SB14, квалификация

11:45. Настольный теннис. Александр Език: одиночный турнир, класс MS2, 1/8 финала

11:49. Плавание. Илья Яременко, Максим Веракса, Алексей Вирченко: 50 м, вольный стиль, класс S13, квалификация

11:55. Плавание. Анна Стеценко: 50 м, вольный стиль, класс S12, квалификация

12:04. Плавание. Александр Комаров: 100 м, брасс, класс SB4, квалификация

12:26. Плавание. Роман Бондаренко: 200м, вольный стиль, класс S2, квалификация

14:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху, Алексей Денисюк: микст, стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м, скорость

11:48. Легкая атлетика. Оксана Ботуручук (с Никитой Барабановым): 400 м, класс T12, квалификация

13:35. Триатлон. Алиса Колпакчи: класс PTS5, финал

16:00. Голбол. Украина – Иран: четвертьфинал

17:45. Пулевая стрельба. Микст: стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м, финал

18:00. Настольный теннис. Василий Петрунив: одиночный турнир, класс MS3, 1/8 финала

18:30. Плавание. Мужчины: 400 м, вольный стиль, класс S7, финал

18:41. Плавание. Женщины: 400 м, вольный стиль, класс S7, финал

18:52. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S9, финал

18:58. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S3, финал

19:05. Плавание. Женщины: 50 м, спина, класс S3, финал

19:13. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB14, финал

19:42. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S13, финал

19:47. Плавание. Женщины: 50 м, вольный стиль, класс S12, финал

20:00. Легкая атлетика. Роман Новак: метание копья, класс F64, финал

20:04. Легкая атлетика. Зоя Овсий: метание диска, класс F53, финал

20:08. Легкая атлетика. Игорь Цветов, Иван Тетюхин: 100 м, класс Т35, финал

20:09. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB4, финал

20:15. Легкая атлетика. Александр Литвиненко, Роман Павлик: прыжки в длину, класс Т36, финал

20:41. Плавание. Мужчины: 200 м, вольный стиль, класс S2, финал

20:45. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, 1/8 финала

21:20. Легкая атлетика. Юлия Шуляр: 400 м, класс Т20, квалификация

21:43. Легкая атлетика. Женщины: 400 м, класс T12, полуфинал

21:45. Турнир ATP Настольный теннис. Максим Николенко: одиночный турнир, класс MS8, 1/8 финала

Отметим, что после четвертого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает 11-е место в медальном зачете, имея в своем активе 27 наград – три золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых. По количеству выигранных медалей наша команда разделяет третью позицию с США и Бразилией.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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