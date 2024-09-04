Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция седьмого соревновательного дня

В седьмой день Паралимпиады-2024 выступят 58 украинских спортсменов.
В среду, 4 сентября, проходит седьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.
В этот день разыграют 63 комплекта наград. Украина 4 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 58 спортсменами, в том числе свой полуфинальный матч проведет наша сборная по голболу, тогда как волейбольная команда сразится за 7-8 место.
Смотрите полное расписание выступлений украинцев в седьмой соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.
Расписание выступлений украинцев в седьмой день Паралимпиады-2024 (4 сентября)
10:30. Плавание. Илья Яременко, Ярослав Денисенко, Максим Веракса: 100 м, вольный стиль, класс S12, квалификация
10:30. Пулевая стрельба. Максим Денисюк: микст, пистолет, 50м, класс SH1, квалификация
10:34. Стрельба из лука. Руслан Цымбалюк: одиночный турнир, олимпийский лук, 1/16 финала
10:37. Плавание. Анна Стеценко: 100 м, вольный стиль, класс S12, квалификация
10:40. Фехтование. Олег Науменко: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала
10:40. Фехтование. Дмитрий Сереженко: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала
10:45. Плавание. Дмитрий Ванзенко, Василий Крайник: 200 м, комплексный стиль, класс SM14, квалификация
11:00. Настольный теннис. Марина Литовченко: одиночный турнир, класс WS6, 1/4 финала
11:10. Фехтование. Надежда Долох: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала
11:30. Бочо. Наталья Коненко, Артем Колинько: микст, парный турнир, класс BC4, четвертьфинал
11:40. Фехтование. Андрей Демчук: одиночный турнир, рапира, категория А, 1/8 финала
11:47. Плавание. Марина Вербовая: 50 м, брасс, класс SB3, квалификация
11:57. Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов, Юрий Шенгур: 50 м, вольный стиль, класс S7, квалификация
12:04. Плавание. Вероника Коржова: 100 м, вольный стиль, класс S7, квалификация
12:10. Фехтование. Наталья Морквич: одиночный турнир, рапира, категория А, 1/8 финала
12:10. Легкая атлетика. Николай Райский, Ярослав Окапинский: бег на 400 м, класс T37, финал
12:47. Легкая атлетика. Мария Шпатковская: толкание ядра, класс F46, финал
13:00. Волейбол. Украина – Франция: матч за 7-8 место
13:07. Стрельба из лука. Василий Наумчук: одиночный турнир, олимпийский лук, 1/8 финала
13:15. Пулевая стрельба. Микст: пистолет, 50 м, класс SH1, финал
13:30. Пулевая стрельба. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук: микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH2, квалификация
14:00. Настольный теннис. Иван Май: одиночный турнир, класс MS9, 1/4 финала
14:30. Голбол. Украина – Бразилия: полуфинал
14:51. Велоспорт. Егор Дементьев: гонка с раздельным стартом, класс С5, финал
15:57. Велоспорт. Павел Баль: гонка с раздельным стартом, класс Н5, финал
16:00. Пулевая стрельба. Микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH2, финал
18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, вольный стиль, класс S12, финал
18:36. Плавание. Женщины: 100 м, вольный стиль, класс S12, финал
18:42. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM14, финал
19:00. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, 1/4 финала
19:50. Боча. Микст: парный турнир, класс BC4, полуфинал
19:59. Плавание. Женщины: 50 м, брасс, класс SB3, финал
20:00. Легкая атлетика. Анастасия Москаленко: толкание ядра, класс F32, финал
20:00. Настольный теннис. Максим Николенко: одиночный турнир, класс MS8, 1/4 финала
20:06. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S7, финал
20:28. Плавание. Женщины: 100 м, вольный стиль, класс S7, финал
20:33. Легкая атлетика. Оксана Ботурчук (с Никитой Барабановым): бег на 100 м, класс Т12, квалификация
20:40. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, рапира, категория В, финал
20:44. Стрельба из лука. Мужчины, олимпийский лук, финал
20:58. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х100 м, вольный стиль, 49 очков, финал
21:15. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, рапира, категория В, финал
21:50. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, рапира, категория А, финал
22:25. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, рапира, категория А, финал
22:45. Легкая атлетика. Наталья Кобзарь: бег на 100 м, класс Т37, квалификация
Отметим, что после шестого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете, имея в своем активе 45 наград: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую. По количеству выигранных медалей, наша команда идет на пятой позиции.
Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.
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