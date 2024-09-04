Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция седьмого соревновательного дня

В седьмой день Паралимпиады-2024 выступят 58 украинских спортсменов.

В среду, 4 сентября, проходит седьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день разыграют 63 комплекта наград. Украина 4 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 58 спортсменами, в том числе свой полуфинальный матч проведет наша сборная по голболу, тогда как волейбольная команда сразится за 7-8 место.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в седьмой соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в седьмой день Паралимпиады-2024 (4 сентября)

10:30. Плавание. Илья Яременко, Ярослав Денисенко, Максим Веракса: 100 м, вольный стиль, класс S12, квалификация

10:30. Пулевая стрельба. Максим Денисюк: микст, пистолет, 50м, класс SH1, квалификация

10:34. Стрельба из лука. Руслан Цымбалюк: одиночный турнир, олимпийский лук, 1/16 финала

10:37. Плавание. Анна Стеценко: 100 м, вольный стиль, класс S12, квалификация

10:40. Фехтование. Олег Науменко: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала

10:40. Фехтование. Дмитрий Сереженко: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала

10:45. Плавание. Дмитрий Ванзенко, Василий Крайник: 200 м, комплексный стиль, класс SM14, квалификация

11:00. Настольный теннис. Марина Литовченко: одиночный турнир, класс WS6, 1/4 финала

11:10. Фехтование. Надежда Долох: одиночный турнир, рапира, категория В, 1/8 финала

11:30. Бочо. Наталья Коненко, Артем Колинько: микст, парный турнир, класс BC4, четвертьфинал

11:40. Фехтование. Андрей Демчук: одиночный турнир, рапира, категория А, 1/8 финала

11:47. Плавание. Марина Вербовая: 50 м, брасс, класс SB3, квалификация

11:57. Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов, Юрий Шенгур: 50 м, вольный стиль, класс S7, квалификация

12:04. Плавание. Вероника Коржова: 100 м, вольный стиль, класс S7, квалификация

12:10. Фехтование. Наталья Морквич: одиночный турнир, рапира, категория А, 1/8 финала

12:10. Легкая атлетика. Николай Райский, Ярослав Окапинский: бег на 400 м, класс T37, финал

12:47. Легкая атлетика. Мария Шпатковская: толкание ядра, класс F46, финал

13:00. Волейбол. Украина – Франция: матч за 7-8 место

13:07. Стрельба из лука. Василий Наумчук: одиночный турнир, олимпийский лук, 1/8 финала

13:15. Пулевая стрельба. Микст: пистолет, 50 м, класс SH1, финал

13:30. Пулевая стрельба. Виталий Плакущий, Василий Ковальчук: микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH2, квалификация

14:00. Настольный теннис. Иван Май: одиночный турнир, класс MS9, 1/4 финала

14:30. Голбол. Украина – Бразилия: полуфинал

14:51. Велоспорт. Егор Дементьев: гонка с раздельным стартом, класс С5, финал

15:57. Велоспорт. Павел Баль: гонка с раздельным стартом, класс Н5, финал

16:00. Пулевая стрельба. Микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH2, финал

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, вольный стиль, класс S12, финал

18:36. Плавание. Женщины: 100 м, вольный стиль, класс S12, финал

18:42. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM14, финал

19:00. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, 1/4 финала

19:50. Боча. Микст: парный турнир, класс BC4, полуфинал

19:59. Плавание. Женщины: 50 м, брасс, класс SB3, финал

20:00. Легкая атлетика. Анастасия Москаленко: толкание ядра, класс F32, финал

20:00. Настольный теннис. Максим Николенко: одиночный турнир, класс MS8, 1/4 финала

20:06. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S7, финал

20:28. Плавание. Женщины: 100 м, вольный стиль, класс S7, финал

20:33. Легкая атлетика. Оксана Ботурчук (с Никитой Барабановым): бег на 100 м, класс Т12, квалификация

20:40. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, рапира, категория В, финал

20:44. Стрельба из лука. Мужчины, олимпийский лук, финал

20:58. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х100 м, вольный стиль, 49 очков, финал

21:15. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, рапира, категория В, финал

21:50. Фехтование. Мужчины: одиночный турнир, рапира, категория А, финал

22:25. Фехтование. Женщины: одиночный турнир, рапира, категория А, финал

22:45. Легкая атлетика. Наталья Кобзарь: бег на 100 м, класс Т37, квалификация

Отметим, что после шестого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете, имея в своем активе 45 наград: 9 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую. По количеству выигранных медалей, наша команда идет на пятой позиции.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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