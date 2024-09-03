Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция шестого соревновательного дня

В шестой день Паралимпиады-2024 выступят 47 украинских спортсменов.

Во вторник, 3 сентября, проходит шестой соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день разыграют 50 комплектов наград. Украина 3 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 47 спортсменами, в том числе свой заключительный матч группового этапа проведет сборная по волейболу сидя.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в шестой соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в шестой день Паралимпиады-2024 (3 сентября)

10:30. Паралимпиада-2024. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: стрельба из трех положений, 50 м, класс SH1, квалификация

10:30. Паралимпиада-2024. Пулевая стрельба. Ирина Щетник: стрельба из трех положений, 50 м, класс SH1, квалификация

10:30. Плавание. Юрий Шенгур, Евгений Богодайко, Андрей Трусов: 100 м, спина, класс S7, квалификация

10:38. Плавание. Юрий Божинский: 100 м, спина, класс S9, квалификация

11:15. Плавание. Анна Гонтарь: 50 м, баттерфляй, класс S6, квалификация

11:21. Плавание. Ярослав Семененко: 50 м, спина, класс S5, квалификация

11:25. Стрельба из лука. Анна-Виктория Шевченко: олимпийский лук, одиночный турнир, 1/16 финала

11:30. Плавание. Ирина Пойда: 50 м, спина, класс S5, квалификация

11:45. Настольный теннис. Ирина Шинкарева: одиночный турнир, класс WS9, 1/8 финала

11:51. Плавание. Ангелина Мальцева: 100 м, вольный стиль, класс S3, квалификация

12:04. Плавание. Кирилл Гаращенко: 200 м, комплексный стиль, класс SM13, квалификация

12:23. Легкая атлетика. Николай Райский, Ярослав Окапинский: 400 м, класс Т37, квалификация

12:25. Плавание. Игорь Нимченко: 100 м, баттерфляй, класс S10, квалификация

12:30. Настольный теннис. Лев Кац: одиночный турнир: класс MS9, 1/8 финала

12:30. Настольный теннис: Иван Май: одиночный турнир, класс MS9, 1/8 финала

13:14. Легкая атлетика. Оксана Ботурчук (с Никитой Барабановым): 400 м, класс T12, финал

14:00. Фехтование на колесных креслах: Наталья Морквич: одиночный турнир, сабли, категория А, 1/16 финала

14:30. Фехтование на колесных креслах: Дмитрий Сероженко: одиночный турнир, сабли, категория Б, 1/16 финала

14:30. Фехтование на колесных креслах: Антон Дацько: одиночный турнир, сабли, категория Б, 1/16 финала

14:30. Бочо. Артем Колинько, Наталья Коненко: микст, пары, групповой этап

14:45. Мужчины: пулевая стрельба, стрельба из трех положений, 50 м, класс SH1, финал

14:50. Фехтование на колесных креслах: Надежда Долох, Елена Федота-Исаева: одиночный турнир, сабли, категория Б, 1/16 финала

15:10. Фехтование на колесных креслах: Артем Манько: одиночный турнир, сабли, категория А, 1/8 финала

15:10. Фехтование на колесных креслах: Андрей Демчук: одиночный турнир, сабли, категория А, 1/8 финала

15:30. Фехтование на колесных креслах: Евгения Бреус: одиночный турнир, сабли, категория А, 1/8 финала

17:00. Мужчины: пулевая стрельба, стрельба из трех положений, 50 м, класс SH1, финал

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S7, финал

18:37. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S9, финал

19:00. Волейбол сидя. Украина – Бразилия: групповой этап

19:05. Плавание. Женщины: 50 м, баттерфляй, класс S6, финал

19:27. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S5, финал

19:33. Плавание. Женщины: 50 м, спина, класс S5, финал

19:50. Бочо. Артём Колинько, Наталья Коненко: микст, пары, групповой этап

20:00. Легкая атлетика. Владислав Загребельный: прыжки в длину, класс Т37, финал

20:04. Легкая атлетика. Александр Яровой, Максим Коваль: толкание ядра, класс F20, финал

20:14. Стрельба из лука. Женщины: олимпийский лук, одиночный турнир, финал

20:30. Плавание. Женщины: 100 м, свободный стиль, класс S3, финал

20:40. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM13, финал

21:00. Настольный теннис. Наталья Космина: одиночный турнир, класс WS11, четвертьфинал

21:13. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S10, финал

21:50. Фехтование на креслах колесных: мужчины, одиночный турнир, сабли, категория Б, финал

22:15. Фехтование на колесных креслах: женщины, сабли, категория Б, финал

22:38. Легкая атлетика. Наталья Кобзарь: 400 м, класс Т37, финал

22:40. Фехтование на колесных креслах: мужчины, одиночный турнир, сабли, категория А, финал

23:05. Фехтование на колесных креслах: женщины, одиночный турнир, сабли, категория А, финал

Отметим, что после пятого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает десятое место в медальном зачете, имея в своем активе 35 наград – 5 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. По количеству выигранных медалей наша команда располагается на пятой позиции.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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