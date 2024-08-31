Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция третьего соревновательного дня

В третий день Паралимпиады-2024 выступит 31 украинский спортсмен.
В субботу, 31 августа, проходит третий соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.
В этот день разыграют 49 комплектов наград. Украина 31 августа на Паралимпиаде-2024 будет представлена 31 атлетом в восьми видах спорта.
Смотрите полное расписание выступлений украинцев в третий соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.
Расписание выступлений украинцев в третий день Паралимпиады-2024 (31 августа)
9:30. Бадминтон. Оксана Козина: класс S3, групповой этап
Не раньше 9:50. Бадминтон. Александр Чирков: класс SL3, групповой этап
10:30. Плавание. Дмитрий Суханов, Роман Мичка, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, класс S12, квалификация
10:30. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, квалификация
10:38. Плавание. Анна Стеценко: 100 м, спина, класс S12, квалификация
10:46. Плавание. Дмитрий Ванзенко: 200 м, вольный стиль, класс S14, квалификация
11:00. Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, полуфинал
11:04. Легкая атлетика. Владимир Пономаренко, Роман Данилюк: толкание ядра, класс F12, финал
11:06. Плавание. Богдан Гриненко: 100 м, спина, класс S8, квалификация
11:23. Плавание. Кирилл Гаращенко: 400 м, вольный стиль, класс S13, квалификация
11:37. Плавание. Анна Стеценко: 400 м, вольный стиль, класс S13, квалификация
11:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст парные двойки, класс PR2, утешительный заезд
11:53. Плавание. Роман Бондаренко: 50 м, спина, класс S2, квалификация
12:10. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст парные двойки, класс PR3, утешительный заезд
12:15. Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация
12:26. Плавание. Вероника Коржова: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация
12:38. Плавание. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров: 50 м, вольный стиль, класс S11, квалификация
12:40. Боча. Артём Колинько: класс BC4, групповой этап
12:46. Плавание. Марина Пиддубная, Екатерина Ткачук: 50 м, вольный стиль, класс S11, квалификация
12:58. Велотрек. Егор Дементьев: индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5, квалификация
13:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, квалификация
13:15. Пулевая стрельба. Мужчины: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, финал
15:45. Пулевая стрельба. Женщины: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, финал
16:21. Велотрек. Мужчины: индивидуальный персьют, 4000м, класс С5, финал
18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S12, финал
18:37. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S12, финал
18:44. Плавание. Мужчины: 200 м, вольный стиль, класс S14, финал
18:59. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S8, финал
19:00. Настольный теннис. Микст парный турнир, класс XD17, финал
19:37. Плавание. Мужчины: 400 м, вольный стиль, класс S13, финал
19:47. Плавание. Женщины: 400 м, вольный стиль, класс S13, финал
20:22. Плавание. Антон Коль: 50 м, спина, класс S1, финал
20:30. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S2, финал
21:02. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал
21:10. Плавание. Женщины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал
21:35. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S11, финал
21:41. Плавание. Женщины: 50 м, вольный стиль, класс S11, финал
Отметим, что после второго соревновательного дня Украина занимает 13-е место вмедальном зачете Паралимпийских игр-2024, имея в своем активе восемь наград – одну золотую, пять серебряных и две бронзовые.
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