Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция третьего соревновательного дня

В третий день Паралимпиады-2024 выступит 31 украинский спортсмен.

В субботу, 31 августа, проходит третий соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день разыграют 49 комплектов наград. Украина 31 августа на Паралимпиаде-2024 будет представлена 31 атлетом в восьми видах спорта.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в третий соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в третий день Паралимпиады-2024 (31 августа)

9:30. Бадминтон. Оксана Козина: класс S3, групповой этап

Не раньше 9:50. Бадминтон. Александр Чирков: класс SL3, групповой этап

10:30. Плавание. Дмитрий Суханов, Роман Мичка, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, класс S12, квалификация

10:30. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, квалификация

10:38. Плавание. Анна Стеценко: 100 м, спина, класс S12, квалификация

10:46. Плавание. Дмитрий Ванзенко: 200 м, вольный стиль, класс S14, квалификация

11:00. Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, полуфинал

11:04. Легкая атлетика. Владимир Пономаренко, Роман Данилюк: толкание ядра, класс F12, финал

11:06. Плавание. Богдан Гриненко: 100 м, спина, класс S8, квалификация

11:23. Плавание. Кирилл Гаращенко: 400 м, вольный стиль, класс S13, квалификация

11:37. Плавание. Анна Стеценко: 400 м, вольный стиль, класс S13, квалификация

11:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст парные двойки, класс PR2, утешительный заезд

11:53. Плавание. Роман Бондаренко: 50 м, спина, класс S2, квалификация

12:10. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст парные двойки, класс PR3, утешительный заезд

12:15. Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация

12:26. Плавание. Вероника Коржова: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация

12:38. Плавание. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров: 50 м, вольный стиль, класс S11, квалификация

12:40. Боча. Артём Колинько: класс BC4, групповой этап

12:46. Плавание. Марина Пиддубная, Екатерина Ткачук: 50 м, вольный стиль, класс S11, квалификация

12:58. Велотрек. Егор Дементьев: индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5, квалификация

13:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, квалификация

13:15. Пулевая стрельба. Мужчины: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, финал

15:45. Пулевая стрельба. Женщины: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, финал

16:21. Велотрек. Мужчины: индивидуальный персьют, 4000м, класс С5, финал

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S12, финал

18:37. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S12, финал

18:44. Плавание. Мужчины: 200 м, вольный стиль, класс S14, финал

18:59. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S8, финал

19:00. Настольный теннис. Микст парный турнир, класс XD17, финал

19:37. Плавание. Мужчины: 400 м, вольный стиль, класс S13, финал

19:47. Плавание. Женщины: 400 м, вольный стиль, класс S13, финал

20:22. Плавание. Антон Коль: 50 м, спина, класс S1, финал

20:30. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S2, финал

21:02. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал

21:10. Плавание. Женщины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал

21:35. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S11, финал

21:41. Плавание. Женщины: 50 м, вольный стиль, класс S11, финал

Отметим, что после второго соревновательного дня Украина занимает 13-е место вмедальном зачете Паралимпийских игр-2024, имея в своем активе восемь наград – одну золотую, пять серебряных и две бронзовые.

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