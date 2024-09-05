Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция восьмого соревновательного дня

В восьмой день Паралимпиады-2024 выступят 38 украинских спортсменов.

В четверг, 5 сентября, проходит восьмой соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день разыграют 63 комплекта наград. Украина 5 сентября на Паралимпиаде-2024 будет представлена 38 спортсменами.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в восьмой соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Расписание выступлений украинцев в восьмой день Паралимпиады-2024 (5 сентября)

10:30. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH1, квалификация

10:38. Плавание. Ярослав Семененко, Александр Комаров: 50 м, вольный стиль, класс S5, квалификация

11:00. Легкая атлетика. Мария Помазан: толкание ядра, класс F35, финал

Не ранее 11:00. Дзюдо. Наталья Николайчик: одиночный турнир, до 48 кг, класс J1, четвертьфинал

Не ранее 11:00. Дзюдо. Юлия Иваницкая: одиночный турнир, до 48 кг, класс J2, четвертьфинал

Не ранее 11:00. Дзюдо. Анжела Гаврисюк: одиночный турнир, до 57 кг, класс J1, четвертьфинал

Не ранее 11:00. Дзюдо. Давид Хорава: одиночный турнир, до 60 кг, класс J2, четвертьфинал

11:00. Фехтование. Мужчины: командный турнир, рапира, 1/8 финала

11:09. Плавание. Даниил Чуфаров: 100 м, брасс, класс SB11, квалификация

11:19. Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, брасс, класс SB11, квалификация

11:51. Плавание. Алексей Федина, Роман Мичка: 100 м, брасс, класс S13, квалификация

12:10. Легкая атлетика. Наталья Кобзарь: бег на 100 м, класс Т37, финал

12:22. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х50 м, комплексный стиль, 20 очков, квалификация

12:30. Фехтование. Женщины: командный турнир, рапира, 1/8 финала

12:40. Стрельба из лука. Анна Виктория Шевченко, Руслан Цымбалюк: микст, олимпийский лук, командный турнир, 1/8 финала

12:40. Легкая атлетика. Оксана Ботурчук (с Никитой Барабановым): бег на 100 м, класс Т12, полуфинал

12:45. Пулевая стрельба. Микст, винтовка, 50 м, лежа, класс SH1, финал

14:00. Велоспорт. Павел Баль: шоссейная гонка, класс H5, финал

14:35. Пауэрлифтинг. Константин Панасюк: до 59 кг, финал

Не ранее 17:00. Дзюдо. Женщины: одиночный турнир, до 48 кг, класс J1, финал

Не ранее 17:00. Дзюдо. Женщины: одиночный турнир, до 57 кг, класс J1, финал

Не ранее 17:00. Дзюдо. Женщины: одиночный турнир, до 48 кг, класс J2, финал

Не ранее 17:00. Дзюдо. Мужчины: одиночный турнир, до 60 кг, класс J2, финал

18:35. Стрельба из лука. Микст: олимпийский лук, командный турнир, финал

18:37. Плавание. Мужчины: 50 м, вольный стиль, класс S5, финал

19:00. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB11, финал

19:24. Плавание. Женщины: 100 м, брасс, класс SB11, финал

20:03. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс S13, финал

20:17. Легкая атлетика. Женщины: бег на 100 м, класс Т12, финал

20:30. Голбол. Украина – Япония: финал

21:00. Фехтование. Женщины: командный турнир, рапира, финал

21:02. Плавание. Сборная Украины: микст, эстафета 4х50 м, комплексный стиль, 20 очков, финал

22:15. Фехтование. Мужчины: командный турнир, рапира, финал

Отметим, что после седьмого соревновательного дня Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете, имея в своем активе 52 награды: 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовую. По количеству выигранных медалей, наша команда идет на пятой позиции.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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