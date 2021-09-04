Украина на Паралимпиаде в Токио заработала еще две медали: кто из спортсменов отличился

Украина на Паралимпиаде в Токио заработала еще две медали: кто из спортсменов отличился

У украинской сборной пополнение в копилке серебряных медалей.

Украинские спортсмены на Паралимпиаде-2020 в Токио заработали еще две серебряные медали. В общем медальном счету у нашей сборной 96 награды.

Об этом сообщили на официальной странице Паралимпиады в социальной сети.

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Так, сегодняшнюю копилку с наградами пополнили легкоатлет Игорь Цветов — он стал вторым в финальном забеге на 200 метров в классе Т35. Дистанцию спортсмен преодолел за 23,35 секунд.

Еще одну серебряную медаль заработала Марина Мажула, которая выступала в гребле на байдарке-одиночке в классе KL1. Дистанцию в 200 метров спортсменка прошла за 54,805 секунд.

Отметим, что Украину на нынешних Паралимпийских играх в Токио представляют 143 спортсмена — они соревнуются в 15 видах спорта.

Напомним, что украинская легкоатлетка Зоя Овсий завоевала "золото" в метании булавы. В финале она стала лучшей среди восьми участниц.

Паралимпиада в Токио: украинские спортсмены завоевали еще 9 медалей, из них 3 - золотые

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