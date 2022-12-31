"Украина начала войну против бога": Ломаченко пробил очередное дно, опубликовав видео с митрополитом УПЦ МП

Василий снова попал в скандал из-за своей публикации в соцсети.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отметился очередным скандальным поступком. 34-летний боксер выложил на своей странице в Instagram обращение митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгина.

На опубликованном Ломаченко видео Лонгин обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога, церкви Господа и украинского народа".

"Сегодня украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и против украинского народа. Это не борьба со злом, это не борьба с врагом, братья, сестры. Это борьба с самим Господом Богом и Церковью Его. Они начали голосовать в областях, районах, чтобы остановить Украинскую Православную Церковь. Это значит остановить Господа. Таких сумасшедших людей еще не видели в истории нашей Церкви и веры Православной", – говорит на видео Лонгин.

"У нас появилась возможность показать, насколько мы верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему. Как говорят, друзья познаются в беде, так и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в самую трудную минуту для нашей церкви. Нам сегодня дан прекрасный повод доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем. Всем мир", – написал Ломаченко под видео.

В комментариях под этой публикацией подписчики справедливо "разнесли" боксера: "Бооооже, яке кончене", "СБУ, прошу Вас, приезжайте к нему на исповедь", "Дно дырявое", "Ему голову отбили полностью".

11 декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против семи иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Среди прочих в санкционный список попал митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука (Андрей Коваленко).

Этим решением ему запретили пользоваться активами, выводить капиталы за границу, ограничили торговые и другие операции, связанные с имуществом, а также лишили всех государственных наград.

Напомним, ранее Ломаченко оскандалился, выложив фото с попавшим под санкции СНБО митрополитом УПЦ МП.

Читайте также:

Намекнул на возвращение Крыма: Усик в футболке с надписью "ВСУ" поздравил украинцев с Новым годом

"Бой с мастером": промоутер подтвердил поединок "абсолюта" с Ломаченко

"Это вам не проскурки в Лавре делать": Беринчик привез чемпионский пояс на передовую (фото)