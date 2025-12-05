- Дата публикации
Украина назвала состав на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Мужская спринтерская гонка на этапе в Эстерсунде состоится 6 декабря.
Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Украину в спринте представят пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.
Для Пидручного это будет первый личный старт в этом сезоне Кубка мира по биатлону. Лидер украинской сборной пропустил индивидуальную гонку из-за болезни.
Мужской спринт в Эстерсунде состоится в субботу, 6 декабря. Начало – в 17:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Украина назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, который состоится в пятницу, 5 декабря. Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
