Украина назвала состав на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Украину в спринте представят пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.

Для Пидручного это будет первый личный старт в этом сезоне Кубка мира по биатлону. Лидер украинской сборной пропустил индивидуальную гонку из-за болезни.

Мужской спринт в Эстерсунде состоится в субботу, 6 декабря. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Украина назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, который состоится в пятницу, 5 декабря. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.