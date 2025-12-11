Украина назвала состав на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене.

Его сообщила старший тренер команды Надежда Белова в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Мужской спринт Украина будет бежать неполным составом – четыре из шести биатлонистов выйдут на старт. Антон Дудченко и Артем Тищенко еще не до конца восстановились от болезни, хотя уже приступили к тренировкам.

Состав сборной Украины на мужской спринт в Хохфильцене: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал.

Мужская спринтерская гонка откроет этап в Хохфильцене в пятницу, 12 декабря. Начало – в 12:25 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.