Украина назвала состав на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Мужская спринтерская гонка откроет этап в Хохфильцене 12 декабря.
Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене.
Его сообщила старший тренер команды Надежда Белова в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.
Мужской спринт Украина будет бежать неполным составом – четыре из шести биатлонистов выйдут на старт. Антон Дудченко и Артем Тищенко еще не до конца восстановились от болезни, хотя уже приступили к тренировкам.
Состав сборной Украины на мужской спринт в Хохфильцене: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал.
Мужская спринтерская гонка откроет этап в Хохфильцене в пятницу, 12 декабря. Начало – в 12:25 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
