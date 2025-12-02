- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина назвала состав на мужскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Мужская индивидуальная гонка на этапе в Эстерсунде состоится 3 декабря.
Сборная Украины определилась с составом на мужскую индивидуальную гонку в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Среди биатлонистов, которые находятся в расположении сборной, вне состава на индивидуальную гонку остался Богдан Борковский.
Состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку в Эстрерсунде:
Дмитрий Пидручный
Виталий Мандзын
Антон Дудченко
Артем Тищенко
Богдан Цымбал
Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде состоится в среду, 3 декабря. Начало – в 16:30 по киевскому времени.
Ранее стал известен состав сборной Украины на женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, которая состоится во вторник, 2 декабря. Начало – в 16:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.