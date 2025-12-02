Украина назвала состав на мужскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Артем Тищенко / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом на мужскую индивидуальную гонку в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Среди биатлонистов, которые находятся в расположении сборной, вне состава на индивидуальную гонку остался Богдан Борковский.

Состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку в Эстрерсунде:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзын

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Богдан Цымбал

Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде состоится в среду, 3 декабря. Начало – в 16:30 по киевскому времени.

Ранее стал известен состав сборной Украины на женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, которая состоится во вторник, 2 декабря. Начало – в 16:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.