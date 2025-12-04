Украина назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Александра Меркушина / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом на женский спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Украину в спринте представят пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарина Чалык.

Женский спринт в Эстерсунде состоится в пятницу, 5 декабря. Начало гонки – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Юлия Джима пропустит все старты Кубка мира по биатлону до конца 2025 года из-за травмы.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.