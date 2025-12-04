ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Украина назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Женская спринтерская гонка на этапе в Эстерсунде состоится 5 декабря.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александра Меркушина

Александра Меркушина / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом на женский спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Украину в спринте представят пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарина Чалык.

Женский спринт в Эстерсунде состоится в пятницу, 5 декабря. Начало гонки – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Юлия Джима пропустит все старты Кубка мира по биатлону до конца 2025 года из-за травмы.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie