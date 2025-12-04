- Дата публикации
Украина назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Женская спринтерская гонка на этапе в Эстерсунде состоится 5 декабря.
Сборная Украины определилась с составом на женский спринт в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Украину в спринте представят пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарина Чалык.
Женский спринт в Эстерсунде состоится в пятницу, 5 декабря. Начало гонки – в 17:00 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что Юлия Джима пропустит все старты Кубка мира по биатлону до конца 2025 года из-за травмы.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.