Украина назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

Сборная Украины определилась с составом на женский спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене.

Его сообщил старший тренер команды Николай Зоц в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Гонку будут бежать пять биатлонисток из шести, которые отправились на этап. Среди них и Лилия Стеблина, начавшая сезон на Кубке IBU.

Состав сборной Украины на женский спринт в Хохфильцене: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Дарина Чалык, Лилия Стеблина.

Женская спринтерская гонка на этапе в Хохфильцене состоится в пятницу, 12 декабря. Начало – в 15:15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Украина назвала состав на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

