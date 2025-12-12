- Дата публикации
Украина назвала состав на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Женская эстафета на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене состоится в субботу, 13 декабря.
Сборная Украины определилась с составом на женскую эстафету в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене.
Состав сборной Украины на женскую эстафету в Хохфильцене: Александра Меркушина – Кристина Дмитренко – Дарина Чалык – Анастасия Меркушина.
Женская эстафета на этапе в Хохфильцене состоится в субботу, 13 декабря. Начало – в 15:15 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.