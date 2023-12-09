Украина назвала составы на мужскую и женскую эстафеты на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Стало известно, какими составами сборная Украины выступит в мужской и женской классических эстафетах на втором этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в австрийском Хохфильцене.

Как сообщает Суспильне Спорт, у мужчин нашу страну будут представлять Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко. А у женщин за украинскую команду побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко.

По сравнению со стартовым этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде в составе Украины на мужскую эстафету Дмитрий Пидручный заменил Тараса Лесюка. У женщин произошло два изменения: Анастасия Меркушина и Юлия Джима будут бежать вместо Дарьи Блашко и Анны Кривонос.

Составы сборной Украины на эстафетные гонки в Хохфильцене

Мужчины: Артем Тищенко – Дмитрий Пидручный – Артем Прима – Антон Дудченко.

Женщины: Анастасия Меркушина – Юлия Джима – Ирина Петренко – Кристина Дмитренко.

Классические эстафеты закроют программу этапа в Хохфильцене. Обе гонки состоятся в воскресенье, 10 декабря. Мужская начнется в 12:30, а женская – в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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