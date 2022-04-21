Украина не подписала обращение в IBA с требованием отреагировать на поддержку войны Федерацией бокса России

Украина не подписала обращение в IBA с требованием отреагировать на поддержку войны Федерацией бокса России

Главы девяти национальных федераций бокса обратились в Международную боксерскую ассоциацию (IBA) с просьбой отреагировать на поддержку Федерацией бокса России (ФБР) войны в Украине.

В соцсетях российской организации помогают собирать так называемую гуманитарку для жителей Донбасса.

Об этом сообщает Inside the Games.

Под обращением подписались президенты федераций Нидерландов, США, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Швейцарии. При этом подписи украинских представителей нет.

"Мы очень обеспокоены, что эти потенциальные нарушения со стороны Федерации бокса России наносят ущерб репутации IBA и боксу. Поэтому их активное членство подрывает усилия IBA и ее членов по продвижению своих конституционных принципов", – говорится в заявлении.

Отметим, что президент ИВА – россиянин Умар Кремлев, ранее возглавлявший ФБР. В ассоциации уже приступили к рассмотрению обращения.

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