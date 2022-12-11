Украина не попала в топ-10 в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

В воскресенье, 11 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в австрийском Хохфильцене сосотоялась женская эстафета.

Украину в ней представляли Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Елена Билосюк. "Сине-желтые" завершили гонку на 12-й позиции.

Выиграла эстафету команда Франции. На втором месте финишировала Швеция. Замкнули тройку призерок итальянки.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской эстафеты в Хохфильцене

1. Франция (0+4) 1:14:27.1

2. Швеция (0+9)+10.4

3. Италия (0+4) +18.5

4. Германия (0+5) +33.7

5. Норвегия (0+4) +1:12.9

6. Швейцария (0+6) +2:14.2

...

12. Украина (1+7) +4:12.7

Напомним, сегодня на Кубке мира по биатлону также состоится мужская гонка преследования, начало – в 15.15 по киевскому времени. Сборная Украины будет в ней представлена только Антоном Дудченко.

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