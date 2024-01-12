Украина обновила национальный рекорд по количеству теннисисток в основной сетке Australian Open

В основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют семь украинок.

Сразу семь украинских теннисисток выбороли право выступить в основной сетке первого турнира Grand Slam нового сезона – Australian Open-2024.

Автоматически в основу австралийского мэйджора попали Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. В свою очередь, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур преодолели сито квалификации.

В финальном раунде квалификации Ястремская одолела австралийку Майю Джойнт (6:2, 1:6, 6:4), Стародубцева победила чешку Габриэлу Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6), а Снигур обыграла Мэддисон Инглис из Австралии (6:2, 5:7, 6:3).

Таким образом, в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют семь украинок. Это новый рекорд Украины на Australian Open. До этого самым высоким достижением нашей страны на Australian Open было 6 представительниц (в 2008 году).

На Australian Open-2024 Украина также повторила исторический рекорд представительства на турнирах серии Grand Slam. Семь украинок играли в основе мэйджоров дважды: на Roland Garros-2007 и Wimbledon-2008.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится с 14-го по 28 января в Мельбурне (Австралия).

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