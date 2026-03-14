Украина обошла россиян и завоевала еще одну медаль Паралимпиады-2026

Александра Кононова / Национальный паралимпийский комитет Украины

Украина завоевала еще одну медаль на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

"Сине-желтые" выиграли "серебро" в смешанной эстафете по паралыжным гонкам. Нашу команду представляли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко.

Паралимпийское "золото" завоевала команда США. Компанию американцам и украинцам на пьедестале составили китайцы, которые взяли "бронзу".

Россияне же, выступавшие под флагом государства-террориста, заняли в гонке только шестое место.

Это уже 17-я медаль Украины на Паралимпийских играх-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе три золотые, семь серебряных и семь бронзовых наград.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

