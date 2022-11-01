Украина обратилась в ФИФА с призывом отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022

УАФ попросила не допускать приспешника России в захватнической войне к Мундиалю в Катаре.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос исключения сборной Ирана из состава участников Чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

"Принимая во внимание информацию СМИ относительно систематических проявлений нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 относительно наложения санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников Чемпионата мира по футболу-2022", - говорится в заявлении.

Кроме того, Исполнительный комитет УАФ принял решение обратиться в ФИФА и УЕФА с призывом исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава членов этих организаций в ответ на намерения РФ включить клубы с оккупированных территорий Украины в свой чемпионат.

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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