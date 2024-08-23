Украина объявила состав на Паралимпийские игры-2024: полный список спортсменов

На Паралимпиаде в Париже выступят 140 украинских атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта.

Сборная Украины обнародовала полный список спортсменов, которые примут участие в летних Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Состав украинской команды сообщили для Суспильне Спорт в Национальном паралимпийском комитете.

От Украины на Паралимпиаде в столице Франции выступят 140 атлетов, которые будут соревноваться в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Наибольшим количеством спортсменов на Паралимпиаде-2024 наша страна будет представлена в плавании (37) и легкой атлетике (28).

Состав сборной Украины на Паралимпиаду-2024

Бадминтон (2 спортсмена): Оксана Козина, Александр Чирков

Боча (2): Артем Колинько, Наталья Кононенко

Академическая гребли (6): Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет

Велоспорт (2): Павел Баль, Егор Дементьев

Волейбол сидя (12): Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коренец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов

Голбол (6): Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко

Дзюдо (6): Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Николайчик, Давид Хорава

Легкая атлетика (28): Владислав Белый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко, Роман Новак, Зоя Овсий, Ярослав Окапинский, Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпатковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровой, Никита Барабанов (спортсмен-лидер)

Гребля на каноэ (5): Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк

Триатлон (1): Алиса Колпакчи

Пауэрлифтинг (4): Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк

Плавание (37): Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Драпкин, Сергей Клипперт, Антон Коль, Александр Комаров, Вероника Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичка, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Пиддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук, Андрей Трусов, Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко

Пулевая стрельба (6): Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник

Стрельба из лука (4): Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цымбалюк, Анна-Виктория Шевченко

Настольный теннис (9): Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунов, Ирина Шинкарева

Тхэквондо (1): Юлия Липецкая

Фехтование на колесных креслах (9): Евгения Бреус, Антон Дацко, Андрей Демчук, Надежда Дьолог, Артем Манько, Наталья Морквич, Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Елена Федота-Исаева

Паралимпиада-2024 состоится в Париже с 28 августа по 8 сентября.

На предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

Украина на летних Паралимпиадах

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 1 4 2 7 Сидней-2000 3 20 14 37 Афины-2004 24 12 19 55 Пекин-2008 24 18 32 74 Лондон-2012 32 24 28 84 Рио-2016 41 37 39 117 Токио-2020 24 47 27 98

Интересно, что на Олимпиаде-2024, которая состоялась в Париже с 26 июля по 11 августа, нашу страну также представляли 140 спортсменов. Они завоевали 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. В итоге Украина заняла 22-е место в медальном зачете и стала 17-й по количеству наград.

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