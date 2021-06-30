Украина обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020: лучшие фото с феерического матча

Украина обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020: лучшие фото с феерического матча

Во втором экстратайме победу нашей сборной принес Довбик.

Сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира.

Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершилось со счетом 1:1, а во втором экстратайме победу нашей сборной принес Довбик.

Вашему вниманию яркие фотографии с матча Швеция — Украина.

Матч Швеція – Україна (32 фото)

Напомним, что первый опасный момент в поединке создали подопечные Андрея Шевченко. Роман Яремчук после паса Андрея Ярмоленко пробивал из пределов штрафной шведов, но с его ударом справился Робин Ольсен.

Шведы ответили выпадом Александера Исака, но его удар оказался немного неточным — мяч пролетел у дальней штанги.

Не прошло и десяти минут, как наша команда открыла счет. Ярмоленко с одного края штрафной классно перевел мяч на другой край на Александра Зинченко, а тот мощным ударом пробил Ольсена.

Шведы отыгрались перед самым перерывом. Эмилю Форсберг дали наши защитники принять мяч перед своей штрафной и пробить. После рикошета сфера влетела в угол ворот Георгия Бущана.

В дебюте второго тайма команды в течение минуты обменялись классными моментами. Сначала Сергей Сидорчук попал в штангу ворот шведов, а в ответной атаке каркас ворот сыграл уже за нашу команду после удара Форсберг.

Позже уже перекладина спасла тушу команду. Опять ворот Бущана угрожал все тот же Форсберга. Эти моменты так и остались самыми опасными во втором тайме.

Первый экстратайм запомнился ужасным фолом Маркуса Даниэльссон на Артема Беседина. Последствиями этого момента стали удаления шведа и травма украинца.

Во втором экстратайме победу нашей сборной принес Артем Довбик, который головой замкнул навес Руслана Малиновского.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.

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