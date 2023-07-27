Украина обжалует дисквалификацию Харлан с ЧМ по фехтованию: могут ли ее вернуть на соревнования

Федерация фехтования Украины готовит апелляцию, но это не поможет Ольге продолжить выступления на турнире.

Украина подаст апелляцию на "исключение" из чемпионата мира-2023 по фехтованию саблистки Ольги Харлан, которую дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в первом раунде.

Намерения обжаловать решение Международной федерации фехтования (FIE) озвучил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что подача апелляции не вернет Харлан к соревнованиям в личном первенстве, но может позволить ей получить право выступать в командном турнире по фехтованию на текущем чемпионате мира, который проходит в Милане.

"Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем обжаловать это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее.

Это уже потом начались "подковерные игры". Эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница Ольги Харлан, даже был назначен судья на следующий бой.

Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях. Но речь уже не может идти о том, чтобы ее вернули на эти соревнования.

В этом случае мы будем стараться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию, которая повлечет за собой невозможность ее выступления в командных соревнованиях, которые будут через несколько дней в Милане. А нам важно, чтобы наша команда выступала. Так называемых "нейтральных" спортсменов в командных соревнованиях все равно не будет", – сказал Ильяшев.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

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