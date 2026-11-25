Денис Насыко / © biathlon.com.ua

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Сборная Украины определила состав на дебютный старт Кубка мира по биатлону-2026/27 — мужскую индивидуальную гонку на первом этапе в финском Контиолахти.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

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В первой стартовой группе на трассу выйдут сразу два украинца: Денис Насыко и Виталий Мандзын. Во второй группе стартует Дмитрий Пидручный, а в третьей — Антон Дудченко.

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Стартлист сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку в Контиолахти

15. Денис Насыко

22. Виталий Мандзын

51. Дмитрий Подручный

80. Антон Дудченко

Мужская индивидуальная гонка в Контиолахти состоится в четверг, 26 ноября, начало — в 17:10 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап Кубка мира.

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