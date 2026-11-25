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Украина определила состав на первую гонку нового сезона Кубка мира по биатлону
Сезон Кубка мира по биатлону-2026/27 начнется 26 ноября мужской индивидуальной гонкой в Контиолахти.
Сборная Украины определила состав на дебютный старт Кубка мира по биатлону-2026/27 — мужскую индивидуальную гонку на первом этапе в финском Контиолахти.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
В первой стартовой группе на трассу выйдут сразу два украинца: Денис Насыко и Виталий Мандзын. Во второй группе стартует Дмитрий Пидручный, а в третьей — Антон Дудченко.
Стартлист сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку в Контиолахти
15. Денис Насыко
22. Виталий Мандзын
51. Дмитрий Подручный
80. Антон Дудченко
Мужская индивидуальная гонка в Контиолахти состоится в четверг, 26 ноября, начало — в 17:10 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап Кубка мира.