Украина определила составы на мужскую и женскую эстафеты этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Сборная Украины определилась с составами на мужскую и женскую эстафеты седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25 в чешском Нове-Место.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Состав Украины на мужскую эстафету: Артем Тищенко – Виталий Мандзын – Антон Дудченко – Дмитрий Пидручный.

Состав Украины на женскую эстафету: Кристина Дмитренко – Юлия Джима – Елена Городная – Александра Меркушина.

Обе гонки состоятся в воскресенье, 9 марта. Ими завершится этап в Нове-Место. Мужчины выйдут на старт в 14:50, а женская эстафета начнется в 17:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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