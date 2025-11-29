- Дата публикации
Украина определилась с составом на смешанные эстафеты Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Одиночная и классическая смешанные эстафеты состоятся в воскресенье, 30 ноября.
Сборная Украины определилась с составом на смешанные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.
Составы на гонки сообщили старшие тренеры команд, Николай Зоц и Надежда Белова эксклюзивно для Суспільне Спорт.
Впервые гонку уровня Кубка мира по биатлону пробежит Богдан Борковский, он вошел в состав на классическую смешанную эстафету.
Одиночная смешанная эстафета: Антон Дудченко, Александра Меркушина
Классическая смешанная эстафета: Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина, Елена Городная
Обе гонки состоятся в воскресенье, 30 ноября. Одиночная смешанная эстафета начнется в 15:00 по киевскому времени, а классическая смешанная эстафета – в 17:40.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.