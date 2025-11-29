Украина определилась с составом на смешанные эстафеты Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Антон Дудченко / © biathlon.com.ua

Реклама

Сборная Украины определилась с составом на смешанные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Составы на гонки сообщили старшие тренеры команд, Николай Зоц и Надежда Белова эксклюзивно для Суспільне Спорт.

Впервые гонку уровня Кубка мира по биатлону пробежит Богдан Борковский, он вошел в состав на классическую смешанную эстафету.

Реклама

Одиночная смешанная эстафета: Антон Дудченко, Александра Меркушина

Классическая смешанная эстафета: Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина, Елена Городная

Обе гонки состоятся в воскресенье, 30 ноября. Одиночная смешанная эстафета начнется в 15:00 по киевскому времени, а классическая смешанная эстафета – в 17:40.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Реклама

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.