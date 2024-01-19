Украина определилась с составами на смешанные эстафеты на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Сборная Украины объявила составы на одиночную и классическую смешанные эстафеты на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в итальянском Антхольце.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

В сингл-миксте нашу страну представят Кристина Дмитренко и Артем Тищенко.

Классическую смешанную эстафету за украинскую команду побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насыко и Дмитрий Пидручный.

Обе гонки состоятся в субботу, 20 января. Сингл-микст начнется в 13:55, а классическая смешанная эстафета – в 15:45 по киевскому времени.

Завершится этап в Антхольце в воскресенье, 21 января, мужским и женским масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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