Украина определилась со знаменосцами на церемонии закрытия Олимпиады-2026

Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 / © Associated Press

Украина определилась со знаменосцами на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2026.

Как сообщает Суспільне Спорт, ими стали лыжные акробаты Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Церемония закрытия Олимпиады-2026 состоится в воскресенье, 22 февраля, в 21:30 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" завершили выступления на этих Играх без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.