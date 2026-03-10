Украина опустилась на пятое место медального зачета Паралимпиады-2026

Украинские медалисты Паралимпиады-2026 / Национальный паралимпийский комитет Украины

Реклама

Украина опустилась на пятое место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В четвертый соревновательный день, 10 марта, украинские параатлеты не завоевывали награды. Следовательно, "сине-желтые" пропустили вперед в медальном зачете Австрию, США и Италию.

Лидером медального зачета Паралимпиады-2026 остается Китай, в чьей копилке 23 награды.

Реклама

Медальный зачет Паралимпиады-2026 (топ-5)

1. Китай — 9 "золота" + 6 "серебро" + 8 "бронзы" = 23 медали

2. Австрия — 4+1+3 = 8

3. США — 3+5+2 = 10

4. Италия — 3+5+1 = 9

Реклама

5. Украина — 3+2+5 = 10

Паралимпийские игры-2026 продлятся до 15 марта. Всего будет разыграно 79 комплектов медалей.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Реклама

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.