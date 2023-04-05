Украина остается в совместной заявке с тремя другими странами на проведение ЧМ-2030 по футболу

Украина остается в совместной заявке с Испанией, Португалией и Марокко на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Об этом на Конгрессе УЕФА в Лиссабоне сообщил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

"У нас же амбиция – вместе с Испанией, Марокко и Украиной – организовать чемпионат мира-2030 совместной заявкой, между двумя берегами Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки", – цитирует слова премьер-министра Португалии CNN.

Через семь месяцев после начала полномасштабной войны Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу.

Однако позже страны ЕС начали рассматривать вариант с заменой Украины на Марокко в связи с продолжением активных боевых действий на территории Украины и постоянными ракетными обстрелами со стороны России, а также из-за ситуации с президентом УАФ Андреем Павелком, подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег под время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

В марте этого года Марокко присоединили к совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира-2030. В то же время окончательное решение о возможности Украины быть сохозяйкой турнира будет принято позже.

Помимо совместной заявки Испании, Португалии, Украины и Марокко, на проведение турнира претендуют коалиции Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили.

Напомним, Украина однажды в своей истории уже принимала большой футбольный форум – в 2012 году наша страна совместно с Польшей провела чемпионат Европы. Кроме того, в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.

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