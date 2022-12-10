Украина осталась вне топ-10: результаты мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

В субботу, 10 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в австрийском Гогфильцене продолжился эстафетной гонкой у мужчин.

Украину в ней представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

Первую стрельбу Прима провел без всякого промаха, во время второй использовал один дополнительный патрон. Он передал эстафету на 6-й позиции. Дудченко использовал дополнительный патрон в стрельбе лежа, а также допустил одну ошибку в стрельбе стоя. Антон передал эстафету 9-м.

Цимбал использовал один дополнительный патрон в стрельбе лежа. На втором огневом рубеже он допустил два изъяна. Эстафету он передал 12-м. Лесюк закрыл первую стрельбу без промахов, вторую – с одной погрешностью. "Сине-желтые" заняли 12-е итоговое место.

Выиграла гонку сборная Норвегии, второе место заняли биатлонисты из Швеции, а замкнула тройку призеров команда Германии.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской эстафеты в Хохфильцене

1. Норвегия – 1.18,02 (1+7)

2. Швеция – 20,0 (0+8)

3. Германия – 28,6 (1+5)

...

12. Украина 3.48,4 (0+8)

Напомним, что завтра, 11 декабря, эстафетную гонку проведут женщины. Начало – 12:30 по киевскому времени.

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