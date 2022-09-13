Украина отказалась ехать на ЧЕ-2022 с самбо из-за участия спортсменов стран-агрессоров

Федерация самбо Украины решила бойкотировать чемпионат Европы из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.
Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по самбо. Причина – допуск на международный турнир российских и белорусских спортсменов.
Об этом сообщили на официальном сайте Федерации самбо Украины.
"Большинство граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе и спортсмены, откровенно поддерживают режим кровавого диктатора, войну России против Украины и фактически геноцид украинского народа или просто молчат, делая вид, что ничего не происходит.
Проявлением этого являются петиции, подписанные российскими спортсменами-самбистами в поддержку действий России против Украины, их заявления в СМИ, использование во время проведения спортивных соревнований на территории России символов "Z" и "V". Большинство членов сборной команды России из самбо являются военнослужащими вооруженных сил и других силовых ведомств", — говорится в сообщении.
ФИАС и Европейская федерация самбо (ЕФС) допустили россиян и белорусов к участию в турнире в нейтральном статусе.
"Нейтральный статус не лишает ответственности за поддержку войны и геноцида, не смоет кровь с рук пособий убийств и военных преступлений", – добавили в федерации.
Континенальное первенство состоится с 14 по 19 сентября в Сербии.
Напомним, что, защищая Украину от захватчиков, погиб 34-летний мастер спорта Украины по дзюдо и самбо — Вадим Зеленюк.
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