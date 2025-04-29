Украина открывает мини-футбольный сезон двумя крупными турнирами: когда и где смотреть Игры наций и Кубок мира

Смотрите матчи сборной Украины по мини-футболу на Киевстар ТВ

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Уже завтра, 30 апреля, стартует яркий мини-футбольный марафон – сборная Украины примет участие сразу в двух турнирах: Играх наций-2025 в Словакии и чемпионате мира по мини-футболу, который с 21 мая состоится в Баку. Болельщики смогут следить за всеми матчами "сине-желтых" в прямом эфире на платформе Киевстар ТВ .

Игры наций 2025 – это быстрый и динамичный турнир с участием шести сборных, который пройдет в словацком Кошице. Сборная Украины сыграет в группе В вместе с командами Словакии и Азербайджана. Оба матча нашей команды состоятся 30 апреля – в 16:45 против Азербайджана и в 19:30 против хозяев турнира. На следующий день, 1 мая, в плей-офф команды разыграют призовые места.

Этот турнир станет для команды важной репетицией перед Кубком мира – главным событием в мире мини-футбола. Мировое первенство состоится с 21 мая по 1 июня в столице Азербайджана – Баку. В соревновании примут участие 32 сильнейших сборных планеты, включая Украину. Соперниками наших ребят станут Англия (21 мая), Турция (23 мая) и Венгрия (25 мая). В стадию плей-офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы.

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Напомним, лучший результат Украины на Мундиале – четвертьфинал в 2019 году. В этом году сборная стремится превзойти это достижение и побороться за медали.

Все матчи сборной Украины в рамках обоих турниров можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Киевстар ТВ . На матчах будут работать комментаторы – Александр Золотогорский, Александр Мельниченко, Алексей Корицкий, Илья Дудко и Роман Куплевецкий. Зрители получат качественную картинку, глубокую аналитику и настоящие эмоции от просмотра.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, пользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" . Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болеет за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.