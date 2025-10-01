Украина – Парагвай: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2025 (U-20)

Сборная Украины U-20 по футболу / © УАФ

В пятницу, 3 октября, сборная Украины сыграет с Парагваем в матче заключительного, третьего тура группового этапа юношеского чемпионата мира-2025 (U-20) по футболу.

Поединок состоится на стадионе "Насьональ Хулио Мартинес Праданос" в чилийской столице Сантьяго. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

После двух туров Украина и Парагвай лидируют в квартете B, имея по 4 очка. Команда Дмитрия Михайленко стартовала на Мундиале с победы над Южной Кореей (2:1), а затем сыграла вничью с Панамой (1:1). Парагвайцы одолели панамцев (3:2) и разошлись ничьей с южнокорейцами (0:0).

Параллельно с матчем Украина – Парагвай будет проходить поединок между Панамой и Южной Кореей, которые пока имеют в своем активе по одному зачетному баллу.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, которые займут третьи места.

Где смотреть матч Украина – Парагвай

Матч Украина – Парагвай в прямом эфире покажет Суспільне Спорт. Трансляция будет доступна на сайте Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Ставки букмекеров на матч Украина – Парагвай

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" принимаются ставки с коэффициентом 2,00. Ничья – 3,75. Выигрыш парагвайцев – 3,05.

Напомним, сборная Украины отобралась на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошла до полуфинала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории принимают участие в ЧМ по футболу среди команд U-20. На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году под руководством Александра Петракова стала победителем турнира.