Украина планирует подать совместную заявку с Польшей на проведение чемпионата мира по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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Украина и Польша рассматривают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу.

Об этом министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал в комментарии Politico.

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"Ближайшая свободная дата проведения чемпионата мира по футболу — где-то в 2040-х годах… поэтому нам нужно планировать эту перспективу уже сейчас. У Украины уже есть опыт организации большого турнира с Польшей. Было бы очень логично повторить этот успешный случай.

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Мы будем над этим работать. Мы продолжаем быть страной, направленной на самые большие спортивные достижения. Это часть нашей национальной культуры, и мы хотим развивать ее, несмотря на все эти трудности. Мы в этом заинтересованы, но это начинается с инициатив спортивного сообщества или спортивной федерации. Поэтому увидим", — отметил министр.

Украина и Польша уже имеют опыт совместного проведения крупных футбольных турниров — в 2012 году в этих двух странах состоялся чемпионат Европы. В Украине матчи континентального первенства принимали Киев, Донецк, Харьков и Львов, а в Польше — Варшава, Познань, Гданьск и Вроцлав.

В настоящее время известны хозяева двух следующих чемпионатов мира: в 2030 году Мундиаль будут принимать Испания, Португалия и Марокко, а в 2034-м — Саудовская Аравия.

Украина только один раз выступала в финальной части чемпионата мира по футболу. На Мундиале 2006 года в Германии команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала.

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Напомним, в октябре 2022 года Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу. Однако из-за того, что война на территории нашей страны продолжается, ее заменили на Марокко.

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