Украина подала заявку на проведение Евробаскета-2025: что известно

Украина подала заявку на проведение Евробаскета-2025: что известно

Принять поединки континентального первенства по баскетболу могут Киев и Львов.

Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение мужского Чемпионата Европы в 2025 году (Евробаскет-2025).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Украина претендует на совместное с другими странами проведения группового раунда Евробаскета, а также на то, чтобы принять матчи плей-офф и финал Чемпионата Европы.

Для получения прав на проведение турнира в Украине должно быть построено две современных спортивных арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка - не менее 15 тысяч.

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 - это Киев и Львов.

Инициатором проведения Чемпионата Европы в Украине является президент - Владимир Зеленский. ФБУ и президент организации Михаил Бродский поддержали эту инициативу и подали соответствующую заявку в ФИБА.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сборная Украины по баскетболу узнала соперников в отборе на ЧМ-2023

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