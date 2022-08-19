Украина получила две медали на Евро по парагребле на байдарках и каноэ

В Мюнхене продолжается мультиспортивный чемпионат Европы-2022, на котором сборная Украины по парагребле получила еще две награды.

Украинские парагребцы получили первые награды на чемпионате Европы-2022, который продолжается в рамках мультиспортивного Евро.

За медали соревновались три представителя Украины в финалах с ва'а на дистанции 200 м.

В первом же старте Украина выиграла свою первую медаль в парагреске. Наталья Лагутенко заняла третье место среди класса VL3 (гребцы с ограниченными физическими возможностями, хорошо использующие ноги, туловище и руки для гребли)

Еще один украинец Владислав Епифанов завоевал "серебро" в классе VL3, где он побеждал на континентальном первенстве 2019 года.

Также сегодня Украину представлял Андрей Кривчун. Он занял четвертое место в классе VL2 (гребцы, у которых функционирует туловище и руки, но ограничены в использовании своих ног).

Всего на счету украинских парагребцов уже 11 медалей мультиспортивного чемпионата Европы.

Напомним, что украинская каноистка Людмила Лузан завоевала "серебро" на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.

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