Украина понесла первые потери на Олимпийских играх в Токио: выбыли звезды тенниса и бокса

Даяна Ястремская и Николай Буценко не смогли преодолеть стартовые раунды.
Олимпийские игры-2020 в Токио только стартовали, а сборная Украины уже осталась без двух спортсменов, на которых возлагали серьезные медальные надежды. В самом начале Игор потерпели поражения теннисистка Даяна Ястремская и боксер Николай Буценко.
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21-летняя Ястремская, которая незадолго до Олимпиады была оправдана в допинговом скандале, в первом круге олимпийского турнира уступила канадке Лейле Фернандес - 3:6, 6:3, 0:6.
Отметим, что кроме Ястремской в одиночном турнире также выступит Элина Свитолина, а в паре Украину представят сестры Киченок и дуэт Свитолина / Ястремская.
В свою очередь, наш боксер Николай Буценко завершил выступления на Олимпиаде в Токио. В весовой категории до 56 кг Буценко в 1/8 финала проиграл Жану Карлосу Пачито из Эквадора. Судьи отдали минимальное преимущество эквадорцу - 3:2.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.
- Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.
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