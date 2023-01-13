Украина попала в цветочную церемонию в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

В пятницу, 13 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета.

Украинскую сборную в ней представляли Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Артем Дудченко.

В течение всей дистанции наши спортсмены избежали штрафных кругов, использовав суммарно семь дополнительных патронов. В итоге "сине-желтые" заняли шестое место и попали в цветочную церемонию.

В этом сезоне это лучший результат для команды Юрая Санитры.

Выиграла эстафету команда Норвегии. Второй финишировала Германия, а замкнула тройку призеров Франция.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской эстафеты в Рупольдинге

1. Норвегия (1+7) 1:10:51.4

2. Германия (0+4)+20.1

3. Франция (1+7) +55.6

4. Швеция (1+15) +1:49.3

5. Италия (0+10) +1:56.8

6. Украина (0+7) +2:06.8

Женская эстафета намечена на субботу, 14 января. Начало гонки – в 15:25 по киевскому времени. В воскресенье немецкий этап завершится масс-стартами.

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