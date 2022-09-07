Украина попала в топ-3 командного зачета континентального первенства по гребле на лодках "Дракон"

В испанском Баньолас состоялся чемпионат Европы по гребле на лодках "Дракон", на котором удачно выступила украинская сборная.

Сборная Украины заняла успешно выступившую на чемпионате Европы по гребле на лодках "Дракон".

Украинские спортсмены завоевали 25 наград: 18 золотых, 6 серебряных и 1 "бронза".

"Сине-желтые" заняли 3-е общекомандное место.

Напомним, что украинские гребцы разделили пьедестал в финале Суперкубка в США. Людмила Лузан и Павел Алтухов выиграли медали в финале соревнований в смешанной парной эстафете.

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