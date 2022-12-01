Украина потерпела фиаско в первой женской эстафете сезона на Кубке мира по биатлону

Выиграла эстафету команда Швеции.
В четверг, 1 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в финском Контиолахти прошла женская эстафета.
Украинскую команду в ней представляли Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк и Ирина Петренко.
К сожалению, "сине-желтые" финишировали лишь на 15-й строчке.
На протяжении всей дистанции наши спортсменки довольно неплохо стреляли, суммарно использовав всего четыре дополнительных патрона. Однако скорость явно оставляет желать лучшего.
Победу в гонке одержали шведки. Второй финишировала команда Германии. "Бронза" досталась норвежкам.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской эстафеты в Контиолахти
1. Швеция (0+6) 1:14:59.8
2. Германия (0+6)+28.1
3. Норвегия (0+3) +31.5
4. Франция (0+7) +1:30.0
5. Швейцария (0+8) +1:48.5
6. Чехия (0+9) +3:13.1
...
15. Украина (0+4) +7:53.1
Ранее сегодня состоялась мужская эстафета. Украинская сборная в ней смогла финишировать в топ-10. Победу же одержали норвежцы.
В субботу, 3 декабря, программа этапа в Контиолахти продолжится спринтерскими гонками у мужчин и женщин.
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