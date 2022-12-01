Украина потерпела фиаско в первой женской эстафете сезона на Кубке мира по биатлону

В четверг, 1 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в финском Контиолахти прошла женская эстафета.

Украинскую команду в ней представляли Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк и Ирина Петренко.

К сожалению, "сине-желтые" финишировали лишь на 15-й строчке .

На протяжении всей дистанции наши спортсменки довольно неплохо стреляли, суммарно использовав всего четыре дополнительных патрона. Однако скорость явно оставляет желать лучшего.

Победу в гонке одержали шведки. Второй финишировала команда Германии. "Бронза" досталась норвежкам.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской эстафеты в Контиолахти

1. Швеция (0+6) 1:14:59.8

2. Германия (0+6)+28.1

3. Норвегия (0+3) +31.5

4. Франция (0+7) +1:30.0

5. Швейцария (0+8) +1:48.5

6. Чехия (0+9) +3:13.1

...

15. Украина (0+4) +7:53.1

Ранее сегодня состоялась мужская эстафета. Украинская сборная в ней смогла финишировать в топ-10. Победу же одержали норвежцы.

В субботу, 3 декабря, программа этапа в Контиолахти продолжится спринтерскими гонками у мужчин и женщин.

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