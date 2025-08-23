- Дата публикации
Украина потерпела поражение в первом за 31 год матче на женском чемпионате мира по волейболу
На старте ЧМ-2025 женская сборная Украины по волейболу проиграла действующим чемпионкам – команде Сербии.
Женская сборная Украины по волейболу уступила команде Сербии в своем стартовом матче на чемпионате мира-2025, который проходит в Таиланде.
Украинки проиграли действующим чемпионкам мира со счетом 0:3 по сетам – 21:25, 19:25, 17:25.
Для украинских волейболисток это был первый за 31 год матч на чемпионате мира.
Женская сборная Украины только во второй раз в своей истории сумела квалифицироваться на мировое первенство – впервые это произошло еще в 1994 году.
В другом матче первого тура группы H женского ЧМ-2025 по волейболу Япония обыграла Камерун – 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).
Следующий поединок украинки проведут в понедельник, 25 августа против Японии. Начало игры – в 13:00 по киевскому времени.
В заключительном матче группового этапа "сине-желтые" в среду, 27 августа, встретятся с Камеруном. В плей-офф из квартета выйдут две лучшие команды.
Матчи женского ЧМ-2025 по волейболу можно смотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Напомним, в этом году женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу и впервые получила приглашение в Лигу наций.