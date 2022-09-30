Украина потеряла право принять волейбольное Евро-2023, но получила место на турнире: что известно

Украина не будет одной из стран-хозяек мужского Евро-2023 по волейболу.

Об этом сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник в комментарии Суспільне Спорт.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами наша страна в следующем году, к сожалению, не сможет принять матчи континентального первенства по волейболу. Поединки одной из групп, которые должны были состояться в Украине, теперь сыграют в Израиле. Соответственно, четырьмя странами-хозяйками турнира станут Италия, Северная Македония, Болгария и Израиль.

Взамен сборная Украины получит автоматическое место в финальной части чемпионата Европы-2023, хотя и не соревновалась в квалификации.

"То, что нас лишили статуса хозяев чемпионата Европы, это понятно, потому что это финальная часть, а у нас еще идет война. Если даже представить, что она завтра закончится, то вряд ли мы готовы будем принимать, ведь не все захотят к нам приехать. Государству будет не до залов, я так думаю.

А то, что мы получили вместо этого участие в финальной части Евро-2023. Мы не участвовали в квалификации, а она уже кончилась. Я не знаю, каким способом это будет, потому что они мне еще раньше намекали на это. Но заверили, чтобы мы не беспокоились, ведь дадут место в финальной части. Наверное, дадут "уайлд-кард". Потому что без отбора мы не должны там быть, ведь на последнем Евро мы были 13-е, а проходит только топ-8 автоматически", - сказал Мельник.

Также президент ФВУ отметил, что Украине предложили стать одной из стран-хозяек чемпионата Европы-2025. Однако Мельник не гарантировал его проведение в Украине.

"Руководство ЕКВ нам предложило обмен на проведение турнира Евро-2025. Я только вчера приехал с Генерального конгресса, где встречался с руководством и в частности президентом ЕКВ. Он подтвердил это предложение о чемпионате Европы 2025 года. Но я попросил не спешить, потому что я пока гарантировать не могу и организацию этих соревнований. У нас нет ни одного зала, который бы подходил для чемпионата Европы. Мы в мирное время имели проблемы с тем, как его принимать. То есть нам дали возможность взять на себя роль хозяев Евро-2025, разве что мы сами ее не сможем взять", - объяснил Мельник.

Напомним, мужская сборная Украины по волейболу впервые выступит в квалификации Олимпийских игр.

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