Украина пожаловалась на систематическое давление со стороны МПК на Паралимпиаде-2026

Украина на Паралимпиаде-2026 / Национальный паралимпийский комитет Украины

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины пожаловался на систематическое давление со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК) на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

НПК совместно с паралимпийской сборной Украины опубликовал обращение к МПК.

В организации привели четыре примера "негативных проявлений" в адрес украинской делегации во время пребывания на Паралимпиаде-2026.

Сборную Украины заставили снять государственный флаг на здании

"Команда вывешивала его на домах проживания на четырех последних Паралимпийских играх — без возражений со стороны руководства МПК и Оргкомитета. Через некоторое время после размещения флага появился представитель Оргкомитета и заставил его снять. На вопрос команды, почему и на каком основании регламента это сделано, ответа не было".

В НПК добавили, что в итоге команде разрешили разместить флаг — "там, где он меньше виден".

"Недопустимые" командные собрания

"Каждый вечер команда собирается на 10-15 минут в общем холле дома, где мы проживаем вместе с другими командами, для краткого подведения итогов и определения планов на следующий день.

Из-за этого каждый день представители Оргкомитета и МПК оказывают давление на команду и ее членов о недопустимости этого краткого собрания как такого, что запрещено непонятно каким документом или регламентом", — говорится в заявлении.

Спортсменку сборной Александру Кононову заставили снять серьги с надписью "Stop War"

"На церемонии награждения нашей чемпионки представитель МПК жестко пытался отобрать маленькие серьги с флагом Украины, на котором было написано "Stop War". Нашу чемпионку заставили снять серьги, не объясняя, в чем причина опасности женского украшения для церемонии вручения медали".

"Циничное и противоправное проявление" против семьи Тараса Радя

"Преодолевая российские бомбардировки, украинская семья паралимпийца Тараса Радя выехала с Тернопольской области, чтобы поддержать его в борьбе за победный украинский результат.

Представители МПК и Оргкомитета отобрали у семьи чемпиона украинские флаги, у женщин семьи были отобраны женские платки с украинским национальным орнаментом, и было заявлено, что так делается в соответствии с правилами МПК".

Подводя итог, в паралимпийском комитете указали на "непонятное и очень специальное партнерство" МПК с национальными комитетами РФ и Беларуси.

"У всего мира паралимпийцев Украины и у наших друзей из НПК других стран возникает вопрос — на чем основывается указанное специальное партнерство? И допустимо ли такое особое партнерство вообще в ситуации, когда вся цивилизованная Европа и страны мира обращают внимание на недопустимость нарушения со стороны МПК международного права, Конституции МПК и главных идей и философии международного паралимпийского движения?".

Паралимпийские игры-2026 продлятся до 15 марта. Сейчас Украина занимает седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Из-за этого Украина решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026.

К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.