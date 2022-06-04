"Украина представляет угрозу для любого соперника": наставник сборной Уэльса оценил шансы своей команды на выход на ЧМ-2022

"Украина представляет угрозу для любого соперника": наставник сборной Уэльса оценил шансы своей команды на выход на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился ожиданиями от финала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 против Украины.

Решающий поединок за последнюю европейскую путевку на мундиаль состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.

Руководитель валлийцев назвал Украину серьезным соперником, однако отметил, что у его подопечных есть шансы победить в этом матче.

"У нас нет травм. Все здоровы. Мы взволнованы, но по большому счету это просто очередной важный матч.

У нас есть четкий план. Это возможность для Уэльса попасть на чемпионат мира, и мы сосредоточены только на этом.

Сборная Украины представляет угрозу для любого соперника. Украинцы добрались сюда не просто так. У них очень хорошая команда, но мы уверены в своих силах», – цитирует Пейджа официальный сайт УАФ.

Поединок Уэльс – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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